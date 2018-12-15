Xiaomi анонсировала выпуск антибактериального увлажнителя воздуха
Китайская компания Xiaomi анонсировала выпуск антибактериального увлажнителя воздуха. Новинка получила название Smartmi Anti-Bacteria Humidifier.
По словам разработчиков, новому устройству от Xiaomi под силу одолеть 99,9% распространенных в жилых помещениях бактерий. Anti-Bacteria Humidifier вмещает в себя 3,5 литра воды дезинфицируемой специальным ультрафиолетовым светом CCL от японского производителя Stanley. Воздухоочиститель имеет форму цилиндра, абсолютно бесшумен и способен к беспрерывной работе в течении 16 часов.
Известно, что стоимость новинки от Xiaomi составляет 255 долларов.
По словам разработчиков, новому устройству от Xiaomi под силу одолеть 99,9% распространенных в жилых помещениях бактерий. Anti-Bacteria Humidifier вмещает в себя 3,5 литра воды дезинфицируемой специальным ультрафиолетовым светом CCL от японского производителя Stanley. Воздухоочиститель имеет форму цилиндра, абсолютно бесшумен и способен к беспрерывной работе в течении 16 часов.
Известно, что стоимость новинки от Xiaomi составляет 255 долларов.
Технологии
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 15:43