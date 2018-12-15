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Xiaomi анонсировала выпуск антибактериального увлажнителя воздуха

Китайская компания Xiaomi анонсировала выпуск антибактериального увлажнителя воздуха. Новинка получила название Smartmi Anti-Bacteria Humidifier.
Xiaomi анонсировала выпуск антибактериального увлажнителя воздуха

По словам разработчиков, новому устройству от Xiaomi под силу одолеть 99,9% распространенных в жилых помещениях бактерий. Anti-Bacteria Humidifier вмещает в себя 3,5 литра воды дезинфицируемой специальным ультрафиолетовым светом CCL от японского производителя Stanley. Воздухоочиститель имеет форму цилиндра, абсолютно бесшумен и способен к беспрерывной работе в течении 16 часов.

Известно, что стоимость новинки от Xiaomi составляет 255 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 15:43

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