Анна Семенович рассказала поклонникам о выборе новогодних подарков для семьи

Российская певица Анна Семенович рассказала поклонникам о выборе новогодних подарков для членов своей семья. Фотографию с соответствующей подписью артистка разместила на странице в социальной сети Instagram.В очередной раз артистка Анна Семенович поделилась с фанатами своими планами на предстоящий день. Как сообщает певица в своем личном блоге на страничке в социальной сети Instagram, главным в списке дел на сегодня является выбор новогодних подарков для всех родных и близких людей, которые окружают исполнительницу своей заботой и любовью.Анна отмечает, что своих родных, она обожает баловать не только презентами, но и своей любовью.На фотографии Анна Семенович еще облачена в белый банный халат, но уже с идеальным мейкапом на лице.Подписывая фотоснимок исполнительница написала, что сегодня настал именно тот день, когда пора выбрать всем любимым подарки на грядущие праздники. А также призналась, что в этом году список дорогих людей, которым хочется сделать подарок, достаточно большой.Фоловеры моментально поддержали звезду в желании дарить родным любовь и оставили множество комментариев в, которых восхищаются ее внешним видом.