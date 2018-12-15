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Анна Семенович рассказала поклонникам о выборе новогодних подарков для семьи

Российская певица Анна Семенович рассказала поклонникам о выборе новогодних подарков для членов своей семья. Фотографию с соответствующей подписью артистка разместила на странице в социальной сети Instagram.
Анна Семенович рассказала поклонникам о выборе новогодних подарков для семьи

В очередной раз артистка Анна Семенович поделилась с фанатами своими планами на предстоящий день. Как сообщает певица в своем личном блоге на страничке в социальной сети Instagram, главным в списке дел на сегодня является выбор новогодних подарков для всех родных и близких людей, которые окружают исполнительницу своей заботой и любовью.

Анна отмечает, что своих родных, она обожает баловать не только презентами, но и своей любовью.

На фотографии Анна Семенович еще облачена в белый банный халат, но уже с идеальным мейкапом на лице.
Подписывая фотоснимок исполнительница написала, что сегодня настал именно тот день, когда пора выбрать всем любимым подарки на грядущие праздники. А также призналась, что в этом году список дорогих людей, которым хочется сделать подарок, достаточно большой.

Фоловеры моментально поддержали звезду в желании дарить родным любовь и оставили множество комментариев в, которых восхищаются ее внешним видом.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 16:14

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