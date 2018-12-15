Турист зафиксировал НЛО в форме танка над Австралией
Турист Эндрю Айзексон случайно зафиксировал на камеру НЛО в форме танка, проносящееся в небе над Австралией. Путешественник недавно побывал на острове Кенгуру, где и сделал снимок странного объекта во время хорошей погоды.
По словам туриста, фото НЛО, напоминающего танк, было сделано 5 декабря в 16:25. Изначально мистер Айзексон просто любовался окрестностями и фотографировал красоты экзотического острова. Каким же было его удивление, когда на одном из кадров он обнаружил неопознанный летающий объект.
Автор фото не может объяснить явление, запечатленное на кадре. Он не верит в мистику и в инопланетные цивилизации, но все-же признает, что заснял на камеру нечто, что может оказаться кораблем гуманоидов или новейшим военным самолетом.
По словам туриста, фото НЛО, напоминающего танк, было сделано 5 декабря в 16:25. Изначально мистер Айзексон просто любовался окрестностями и фотографировал красоты экзотического острова. Каким же было его удивление, когда на одном из кадров он обнаружил неопознанный летающий объект.
Автор фото не может объяснить явление, запечатленное на кадре. Он не верит в мистику и в инопланетные цивилизации, но все-же признает, что заснял на камеру нечто, что может оказаться кораблем гуманоидов или новейшим военным самолетом.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:27