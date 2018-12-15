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Турист зафиксировал НЛО в форме танка над Австралией

Турист Эндрю Айзексон случайно зафиксировал на камеру НЛО в форме танка, проносящееся в небе над Австралией. Путешественник недавно побывал на острове Кенгуру, где и сделал снимок странного объекта во время хорошей погоды.
Турист зафиксировал НЛО в форме танка над Австралией

По словам туриста, фото НЛО, напоминающего танк, было сделано 5 декабря в 16:25. Изначально мистер Айзексон просто любовался окрестностями и фотографировал красоты экзотического острова. Каким же было его удивление, когда на одном из кадров он обнаружил неопознанный летающий объект.
Турист зафиксировал НЛО в форме танка над Австралией

Автор фото не может объяснить явление, запечатленное на кадре. Он не верит в мистику и в инопланетные цивилизации, но все-же признает, что заснял на камеру нечто, что может оказаться кораблем гуманоидов или новейшим военным самолетом.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:27

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