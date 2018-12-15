Турист зафиксировал НЛО в форме танка над Австралией





По словам туриста, фото НЛО, напоминающего танк, было сделано 5 декабря в 16:25. Изначально мистер Айзексон просто любовался окрестностями и фотографировал красоты экзотического острова. Каким же было его удивление, когда на одном из кадров он обнаружил неопознанный летающий объект.Автор фото не может объяснить явление, запечатленное на кадре. Он не верит в мистику и в инопланетные цивилизации, но все-же признает, что заснял на камеру нечто, что может оказаться кораблем гуманоидов или новейшим военным самолетом.