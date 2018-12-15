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«УАЗ» поднял расценки на модели «Хантер», «Патриот», «Пикап»

«УАЗ» в декабре этого года увеличил расценки на такие версии авто, как «Хантер», «Патриот», «Пикап». Все данные машины подорожали на 15 – 18 тыс. руб.

«УАЗ» поднял расценки на модели «Хантер», «Патриот», «Пикап»


УАЗ «Хантер», оснащаемый 2,7-литровым двигателем на 128 л.с. В РФ транспортное средство стоит в районе 674,9 – 759,9 тыс. руб. Рестайлинговая модель УАЗ «Пикап» «Классик Fleet» стоит 779 тыс. руб. При этом премиальная версия «Максимум» стоит 1,145 млн. руб. Все данные автомобили оснащаются 2,7-литровым силовым агрегатом на 135/150 лошадиных сил. Обновленная вариация внедорожника УАЗ «Патриот» доступна в РФ от 764 тыс. руб. Машина комплектуется 2,7-литровым мотором, которая генерирует 135 либо 150 лошадиных сил. За одиннадцать месяцев текущего года в РФ реализовали 35 610 транспортных средств «УАЗ». Этот показатель на 4 процента меньше показателей 2017 года.

«Dni24» ранее сообщали, что в Сети появились фото серийной версии прототипа электрического хэтчбека Volkswagen I.D. Благодаря аккумулятору транспортное средство может преодолеть около 550 километров.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:16

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