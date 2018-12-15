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Глюко’Zа назвала себя секс-символом времени

В недавнем интервью Наталья Ионова более известная, как певица Глюко’Zа, назвала себя секс-символом времени. Исполнительница уверена, что имеет право на столь необычный титул.

Глюко’Zа назвала себя секс-символом времени

В Instagram на странице Глюко’Zы все чаще стали появляться весьма откровенные снимки. Многие фанаты знаменитости пишут, что Наталья Ионова начала сильно обнажать свою фигуру. В недавнем интервью исполнительница решила разъяснить данную ситуацию. Она поведала, что позиционирует себя как красивую, сексуальную и раскрепощенную личность. Исполнительница заявила, что имеет полное право носить то, что считает нужным, если это ей нравится.
Глюко’Zа назвала себя секс-символом времени

Сама исполнительница утверждает, что ранее она не была так уверена в себе. Ведь в детстве над ней насмехались из-за слишком худых ног и ей даже приходилось надевать несколько колготок, чтобы визуально улучшить внешний вид, но на данный момент она считает свою фигуру идеальной.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:07

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