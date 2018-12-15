Глюко’Zа назвала себя секс-символом времени





В Instagram на странице Глюко’Zы все чаще стали появляться весьма откровенные снимки. Многие фанаты знаменитости пишут, что Наталья Ионова начала сильно обнажать свою фигуру. В недавнем интервью исполнительница решила разъяснить данную ситуацию. Она поведала, что позиционирует себя как красивую, сексуальную и раскрепощенную личность. Исполнительница заявила, что имеет полное право носить то, что считает нужным, если это ей нравится.Сама исполнительница утверждает, что ранее она не была так уверена в себе. Ведь в детстве над ней насмехались из-за слишком худых ног и ей даже приходилось надевать несколько колготок, чтобы визуально улучшить внешний вид, но на данный момент она считает свою фигуру идеальной.