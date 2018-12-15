В Сети обнародована информация о наушниках COWON CF2
В Сети обнародована информация о модели COWON CF2. Речь идёт о воздушных наушниках компании. Устройство имеет особую систему воспроизведения звука, а также стильный дизайн.
COWON CF2 весят 4 гр. Наушники визуально схожи с устаревшими моделями наушников-вкладышей. С боков устройство наделено декоративными волнистыми линиями, обеспечивая стильный дизайн модели. Благодаря подушкам наушники заполняют всю ушную раковину. За счёт этого повышается удобство пользования устройством.
В COWON CF2 имеется защита IPX4, обеспечивающая отталкивание воды в случае попадания её на наушники. Благодаря особой системе воспроизведения звука обеспечивается качественное звучание музыки.
COWON CF2 весят 4 гр. Наушники визуально схожи с устаревшими моделями наушников-вкладышей. С боков устройство наделено декоративными волнистыми линиями, обеспечивая стильный дизайн модели. Благодаря подушкам наушники заполняют всю ушную раковину. За счёт этого повышается удобство пользования устройством.
В COWON CF2 имеется защита IPX4, обеспечивающая отталкивание воды в случае попадания её на наушники. Благодаря особой системе воспроизведения звука обеспечивается качественное звучание музыки.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:00