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В Сети обнародована информация о наушниках COWON CF2

В Сети обнародована информация о модели COWON CF2. Речь идёт о воздушных наушниках компании. Устройство имеет особую систему воспроизведения звука, а также стильный дизайн.

В Сети обнародована информация о наушниках COWON CF2


COWON CF2 весят 4 гр. Наушники визуально схожи с устаревшими моделями наушников-вкладышей. С боков устройство наделено декоративными волнистыми линиями, обеспечивая стильный дизайн модели. Благодаря подушкам наушники заполняют всю ушную раковину. За счёт этого повышается удобство пользования устройством.

В COWON CF2 имеется защита IPX4, обеспечивающая отталкивание воды в случае попадания её на наушники. Благодаря особой системе воспроизведения звука обеспечивается качественное звучание музыки.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:00

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