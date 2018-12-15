Агата Муцениеце рассказала о насмешках своих одноклассников в школе
В одном из своих недавних интервью Агата Муцениеце рассказала из-за чего над ней смеялись и издевались в школе. Актриса поведала, что главной причиной плохого отношения к ней была ее одежда.
Агата Муцениеце решила выступить в поддержку кинокартины под названием "Межсезонье", в которой рассказывается о подростковой жестокости. Знаменитая актриса дала небольшое интервью, в котором поведала, что пережила издевательства со стороны девочек, которые учились с ней в школе. Супруга Павла Прилучного рассказал, что в школьные годы у нее не было много одежды. Тогда Агата Муцениеце одевалась так, как считала нужным, но девочки из старших классов постоянно ее дразнили и насмехались.
Однажды она им ответила, показав неприличный жест, за что в результате и поплатилась. Когда Агата Муцениеце пожаловалась учительнице, ее больше никто не трогал. Сама актриса не может забыть издевательства в школе до сих пор, но при этом уверена, что именно эта ситуация научила ее отстаивать собственное мнение.
Агата Муцениеце решила выступить в поддержку кинокартины под названием "Межсезонье", в которой рассказывается о подростковой жестокости. Знаменитая актриса дала небольшое интервью, в котором поведала, что пережила издевательства со стороны девочек, которые учились с ней в школе. Супруга Павла Прилучного рассказал, что в школьные годы у нее не было много одежды. Тогда Агата Муцениеце одевалась так, как считала нужным, но девочки из старших классов постоянно ее дразнили и насмехались.
Однажды она им ответила, показав неприличный жест, за что в результате и поплатилась. Когда Агата Муцениеце пожаловалась учительнице, ее больше никто не трогал. Сама актриса не может забыть издевательства в школе до сих пор, но при этом уверена, что именно эта ситуация научила ее отстаивать собственное мнение.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:52