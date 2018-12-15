Агата Муцениеце рассказала о насмешках своих одноклассников в школе





Агата Муцениеце решила выступить в поддержку кинокартины под названием "Межсезонье", в которой рассказывается о подростковой жестокости. Знаменитая актриса дала небольшое интервью, в котором поведала, что пережила издевательства со стороны девочек, которые учились с ней в школе. Супруга Павла Прилучного рассказал, что в школьные годы у нее не было много одежды. Тогда Агата Муцениеце одевалась так, как считала нужным, но девочки из старших классов постоянно ее дразнили и насмехались.Однажды она им ответила, показав неприличный жест, за что в результате и поплатилась. Когда Агата Муцениеце пожаловалась учительнице, ее больше никто не трогал. Сама актриса не может забыть издевательства в школе до сих пор, но при этом уверена, что именно эта ситуация научила ее отстаивать собственное мнение.