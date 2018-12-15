В Ялте грузовик рухнул на аквапарк отеля "Интурист"





Инцидент случился в одной из гостиниц Ялты - "Интуристе", которая привлекает многих благодаря аквапарку. Именно в аквапарк рухнул грузовик. Автомобилист попытался справится с управлением, но МАЗ вынесло за территорию проезжей части и это повлекло за собой ДТП.Водителю удалось избежать физических повреждений, так как он успел выпрыгнуть из кабины перед тем, как машина упала в аквапарк. В настоящее время сотрудниками правопорядка проводится проверка обстоятельств происшествия. Подробности пока остаются неизвестными.