Ирина Пинчук без камер встречалась с бывшим участником «Дома-2» Араей Чобоняном





Не секрет, что до сих пор Ирине так и не посчастливилось встретить свою вторую половинку на реалити-шоу «Дом-2». Ни миловидная внешность, ни спокойный характер не помогают Пинчук в построении отношений.Как оказалось, многие телезрители по-прежнему припоминают брюнетке то, как Роман Гриценко наглым образом воспользовался ею, пытаясь за ее счет решить некоторые свои проблемы. Так, плохое настроение и личные дела вымещал на Ирину и Захар Саленко. А вот Саймон Марданшин за счет Пинчук то и дело злил свою бывшую возлюбленную – Юлию Романову.И вот выяснилось, что «улыбаке» наконец-таки улыбнулась удача. Несколько часов назад в социальных сетях появилась информация, что Ирина вчера ходила на свидание с тайным поклонником. Оказалось, что этим ухажером стал не Влад Кадони, к которому в последнее время проявляет симпатию Пинчук, и даже не Роман Гриценко, а Арай Чобонян.По подтвержденной информации, Арай окончательно расстался с Александрой Шевченко (Шевой) и хочет вернуться в Периметр реалити-шоу. По мнению телезрителей, Чобонян хорошо понимает, что на проект он сможет вернуться только в том случае – если выберет себе новую пассию на «Доме-2».Как сообщается, Пинчук не против создать с экс-участником телестройки пару и улететь с ним на Сейшельские острова.