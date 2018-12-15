Альбина Джанабаева опубликовала в Instagram фото перед выходом на сцену в Кремлевском дворце

Певица, актриса и телеведущая Альбина Джанабаева на своей странице в социальной сети опубликовала фотоснимки, которые сделала в Кремлевском дворце во время концерта.На фотографиях бывшая участница проекта «ВИА Гра» изображена в роскошном вечернем платье, переливающемся пайетками цвета золота. Изгиб фигуры артистка подчеркнула еле заметным поясом. Образ Джанабаева дополнила черными туфлями и серьгами-подвесками.Подписчики знаменитой артистки не заставили себя ждать. Отреагировав на новую публикацию в блоге певицы фоловыры моментально засыпали ее комментариями и отзывами о шикарном внешнем виде исполнительницы.Напомним, Альбина Джанабаева начала заниматься сольной карьерой с 2012 года, и длительное время певице приходилось совмещать ее с участием в группе «ВИА Гра».