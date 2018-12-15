АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Альбина Джанабаева опубликовала в Instagram фото перед выходом на сцену в Кремлевском дворце

Российская певица Альбина Джанабаева на своей странице в Instagram опубликовала фотографии, сделанные в Кремлевском дворце. С хештегов, добавленных артисткой понятно, что снимки сделаны перед выходом на сцену.
Альбина Джанабаева опубликовала в Instagram фото перед выходом на сцену в Кремлевском дворце

Певица, актриса и телеведущая Альбина Джанабаева на своей странице в социальной сети опубликовала фотоснимки, которые сделала в Кремлевском дворце во время концерта.

На фотографиях бывшая участница проекта «ВИА Гра» изображена в роскошном вечернем платье, переливающемся пайетками цвета золота. Изгиб фигуры артистка подчеркнула еле заметным поясом. Образ Джанабаева дополнила черными туфлями и серьгами-подвесками.

Подписчики знаменитой артистки не заставили себя ждать. Отреагировав на новую публикацию в блоге певицы фоловыры моментально засыпали ее комментариями и отзывами о шикарном внешнем виде исполнительницы.

Напомним, Альбина Джанабаева начала заниматься сольной карьерой с 2012 года, и длительное время певице приходилось совмещать ее с участием в группе «ВИА Гра».



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 14:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анна Семенович рассказала поклонникам о выборе
Евгений Плющенко рассказал о новом ледовом шоу
На видео космического корабля Dragon появился
Автомобили «КАМАЗ» в следующем году получат
Артем Сорока отказался строить отношения с Еленой
Xiaomi анонсировала выпуск антибактериального
Бывший редактор Олег Лоскутов разоблачил "Битву
Турист зафиксировал НЛО в форме танка над
За сердце Валерия Блюменкранца сражается сразу
«УАЗ» поднял расценки на модели «Хантер»,
Глюко’Zа назвала себя секс-символом времени
В Сети обнародована информация о наушниках COWON
Агата Муцениеце рассказала о насмешках своих
Планшет Alldocube M8 наделили процессором
Алексей Безус заявил, что не видел будущего с
Дочка Ларисы Гузеевой рассказала о новом романе в
Таинственное свечение сняли на камеру в парке
Альбина Джанабаева опубликовала в Instagram фото
СМИ Украины недовольны отсутствием на российских
Звезда «Дома-2» Антон Гусев подарил своему сыну
Названы регионы России с самыми дорогими
В полуфинал шоу «Голос. Перезагрузка» вышла
В Ялте грузовик рухнул на аквапарк отеля
Депутат Евгений Мураев негативно отозвался о
Максим Галкин удивил фанатов решением выступить
В центре Москвы злоумышленник ударил ножом
Ирина Пинчук без камер встречалась с бывшим
Планета Нибиру видна на небе без телескопов
Полина Гагарина рассказала фанатам о своем
Егор Крид "превратил" свою семью в героев сериала
Просмотреть все новости