Названы регионы России с самыми дорогими новогодними столами





Выяснилось, что самый дорогой праздничный стол будет у жителей Якутии. В среднем блюдо на одного человека обойдется в 450 рублей. В список продуктов для новогоднего стола вошли одна порция оливье с колбасой, сельдь под шубой приблизительно 140 грамм на человека, бутерброд с красной икрой, 2 бокала шампанского, различная нарезка, а также яблоко и 3 мандарина. Среди регионов Российской Федерации с высокими ценами оказались также и Мурманск, Вологда, Магадан и Приморский край.Самые доступные цены для новогоднего стола оказались в Оренбурге. Там жителям блюдо на человека обойдется около 220 рублей. Также к более дешёвым аналогам можно отнести цены в Липецке, Новосибирске и Омске.