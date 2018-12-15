АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Названы регионы России с самыми дорогими новогодними столами

В преддверии нового года специалисты решили назвать регионы России с самыми дорогими новогодними столами. Выводы были сделаны благодаря информации полученной из супермаркетов, расположенных на территории страны.

Названы регионы России с самыми дорогими новогодними столами

Выяснилось, что самый дорогой праздничный стол будет у жителей Якутии. В среднем блюдо на одного человека обойдется в 450 рублей. В список продуктов для новогоднего стола вошли одна порция оливье с колбасой, сельдь под шубой приблизительно 140 грамм на человека, бутерброд с красной икрой, 2 бокала шампанского, различная нарезка, а также яблоко и 3 мандарина. Среди регионов Российской Федерации с высокими ценами оказались также и Мурманск, Вологда, Магадан и Приморский край.

Самые доступные цены для новогоднего стола оказались в Оренбурге. Там жителям блюдо на человека обойдется около 220 рублей. Также к более дешёвым аналогам можно отнести цены в Липецке, Новосибирске и Омске.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Таинственное свечение сняли на камеру в парке
Альбина Джанабаева опубликовала в Instagram фото
СМИ Украины недовольны отсутствием на российских
Звезда «Дома-2» Антон Гусев подарил своему сыну
Названы регионы России с самыми дорогими
В полуфинал шоу «Голос. Перезагрузка» вышла
В Ялте грузовик рухнул на аквапарк отеля
Депутат Евгений Мураев негативно отозвался о
Максим Галкин удивил фанатов решением выступить
В центре Москвы злоумышленник ударил ножом
Ирина Пинчук без камер встречалась с бывшим
Планета Нибиру видна на небе без телескопов
Полина Гагарина рассказала фанатам о своем
Егор Крид "превратил" свою семью в героев сериала
Эксперты рассказали о правилах употребления
На передаче «Вечерний Ургант» Паулина Андреева
Недавно родившая Регина Тодоренко показала фото
Сферообразные НЛО окружили Curiosity во время
Алексей Панин рассказал журналистам об отказе
Экстрасенс Эмма Райман рассказала, как удачно
Анастасию Волочкову высмеяли после рекламного
Ксения Бородина пресекла незаконный заработок
Эфир программы «Сегодня вечером» будет посвящен
Ученые раскрыли "секретное послание судного дня"
Ксения Алфёрова показала в Instagram снежную
Яна Рудковская в красивом платье показала свою
Алиана Устиненко показала новую стрижку
В сервисе SQLite выявили новую уязвимость
Астрономы: Поглощение Млечным Путём соседней
Ксения Бородина побывала в метро и раскритиковала
Просмотреть все новости