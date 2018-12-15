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СМИ Украины недовольны отсутствием на российских афишах имен звёзд-соотечественников

Украинские СМИ недовольны отсутствием на российских афишах новогоднего концерта имён их звёзд-соотечественников. Несмотря на это в "Олимпийском" всё-таки выступят Ани Лорак, Таисия Повалий и Вера Брежнева.
СМИ Украины недовольны отсутствием на российских афишах имен звёзд-соотечественников

Украинский информационный ресурс "Обозреватель" недоволен тем, что организаторы большого новогоднего концерта в России забыли упомянуть на афишах приглашённых артистов из соседней страны. Так, на 16 декабря в "Олимпийском" назначено шоу, где зрители смогут увидеть Ани Лорак, Веру Брежневу, Таисию Повалий и других звёзд.

Появились афиши "Главного Новогоднего концерта", но, как отмечают журналисты, там перечислены имена и показаны портреты лишь российских знаменитостей: Филиппа Киркорова, Полины Гагариной, Димы Билана и так далее. Есть списки артистов и на сайте мероприятия. Там на втором варианте афиши уже имеются некоторые исполнители из Украины, но нет Ани Лорак.

Лишь в текстовом формате с перечнем всех участников новогоднего концерта можно увидеть звёзд, как российских, так и зарубежных. "Обозреватель" посчитал такую несправедливость пренебрежением к Лорак, которая преимущественно занимается карьерой в РФ. Сама певица никак инцидент не комментирует.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:07

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