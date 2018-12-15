Егор Крид "превратил" свою семью в героев сериала "Симпсоны"





Егор Крид сделал юмористическую публикацию в микроблоге, чем развеселил большую часть своих поклонников. Он оригинально изобразил самых родных людей, написав: "Если бы моя семья была в Симпсонах".На кадре, стилизованном под легендарный мультфильм, изображен сам рэпер, его родная сестра Полина, а также мама Марина и отец Николай. Публикация стала стремительно набирать популярность и получила массу положительных отзывов: "Папа очень похож", "А с пончиком Тимоти, что ли?", "А что, очень похожи", "Главное ремень гуччи", "По моему чувак сзади на Егора больше похож".