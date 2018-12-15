АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

В полуфинал шоу «Голос. Перезагрузка» вышла участница Дарья Шигина

В последнем выпуске шоу «Голос. Перезагрузка», который вышел в прошлую пятницу, 14 декабря, решалось, кто из участников проекта пройдет в полуфинал. Одной из новых полуфиналисток стала Дарья Шигина.
В полуфинал шоу «Голос. Перезагрузка» вышла участница Дарья Шигина

Дарья Шигина, выступающая в команде тренера проекта Басты, смогла одержать победу в нокаутах и выйти в полуфинал шоу. Соперниками Даши на данном этапе выступили Константин Битеев и Ксена Иванова.

Заметим, что наставник девушки отметил ее проникновенное исполнение песни Николая Носкова «Снег». Баста акцентировал внимание на том, что Шигиной удалось раскрыть себя с другой стороны благодаря выступлению в манере, которая ей совершенно не свойственна.

Следующее целью у Дарьи Шигиной будет победа в полуфинале, который пройдет 21 декабря 2018 года в прямом эфире.
Напоминаем, что на этапе полуфинала к судьям, решающим судьбы оставшихся участников проекта «Голос. Перезагрузка», присоединяться зрители, которые смогут поддержать своего любимого исполнителя.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Таинственное свечение сняли на камеру в парке
Альбина Джанабаева опубликовала в Instagram фото
СМИ Украины недовольны отсутствием на российских
Звезда «Дома-2» Антон Гусев подарил своему сыну
Названы регионы России с самыми дорогими
В полуфинал шоу «Голос. Перезагрузка» вышла
В Ялте грузовик рухнул на аквапарк отеля
Депутат Евгений Мураев негативно отозвался о
Максим Галкин удивил фанатов решением выступить
В центре Москвы злоумышленник ударил ножом
Ирина Пинчук без камер встречалась с бывшим
Планета Нибиру видна на небе без телескопов
Полина Гагарина рассказала фанатам о своем
Егор Крид "превратил" свою семью в героев сериала
Эксперты рассказали о правилах употребления
На передаче «Вечерний Ургант» Паулина Андреева
Недавно родившая Регина Тодоренко показала фото
Сферообразные НЛО окружили Curiosity во время
Алексей Панин рассказал журналистам об отказе
Экстрасенс Эмма Райман рассказала, как удачно
Анастасию Волочкову высмеяли после рекламного
Ксения Бородина пресекла незаконный заработок
Эфир программы «Сегодня вечером» будет посвящен
Ученые раскрыли "секретное послание судного дня"
Ксения Алфёрова показала в Instagram снежную
Яна Рудковская в красивом платье показала свою
Алиана Устиненко показала новую стрижку
В сервисе SQLite выявили новую уязвимость
Астрономы: Поглощение Млечным Путём соседней
Ксения Бородина побывала в метро и раскритиковала
Просмотреть все новости