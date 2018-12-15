В полуфинал шоу «Голос. Перезагрузка» вышла участница Дарья Шигина





Дарья Шигина, выступающая в команде тренера проекта Басты, смогла одержать победу в нокаутах и выйти в полуфинал шоу. Соперниками Даши на данном этапе выступили Константин Битеев и Ксена Иванова.Заметим, что наставник девушки отметил ее проникновенное исполнение песни Николая Носкова «Снег». Баста акцентировал внимание на том, что Шигиной удалось раскрыть себя с другой стороны благодаря выступлению в манере, которая ей совершенно не свойственна.Следующее целью у Дарьи Шигиной будет победа в полуфинале, который пройдет 21 декабря 2018 года в прямом эфире.Напоминаем, что на этапе полуфинала к судьям, решающим судьбы оставшихся участников проекта «Голос. Перезагрузка», присоединяться зрители, которые смогут поддержать своего любимого исполнителя.