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Эксперты рассказали о правилах употребления алкоголя в новогодние праздники

Эксперты рассказали о правилах употребления алкоголя в новогодние праздники, которые помогут сберечь здоровье и оставаться бодрым. Диетологи советуют следить за балансом воды в организме и придерживаться допустимой дозы.
Эксперты рассказали о правилах употребления алкоголя в новогодние праздники

Эксперты составили несколько правил, которые позволят в новогодние праздники употреблять алкоголь грамотно и не во вред здоровью. Первым делом стоит определиться с мерой, которую лучше не переходить. Когда человек знает дозу спиртного, при которой ему комфортно, её необходимо строго придерживаться. Нужно знать, что во время застолья и бесед с друзьями черту перейти очень легко, ведь внимание переключается на общение и веселье.

На вечеринки при желании не напиваться можно сразу приходить со своими слабоалкогольными напитками. Таким образом, не придётся соглашаться пить крепкое спиртное за компанию.

Алкоголь способствует сильному обезвоживанию, поэтому прямо перед первой рюмкой не помешает выпить стакан воды и периодически это делать во время застолья. Впоследствии токсины из тела выйдут быстрее.

Утренний кофе похмелью не поможет, а заберёт только больше воды. Альтернативой послужит коктейль из огурца, шпината и сельдерея. Если пришлось выпить за ночь много спиртного, лучше отказаться от него минимум на 3 дня, пока организм полностью не восстановится.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:07

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