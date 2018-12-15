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Депутат Евгений Мураев негативно отозвался о Петре Порошенко

Депутат Евгений Мураев негативно отозвался о Петре Порошенко. Оскорбительную фразу парламентарий произнёс в эфире телевизионного канала «Наш».

Депутат Евгений Мураев негативно отозвался о Петре Порошенко


Депутат сравнил украинского президента с «крысой, которую загнали в угол». Мураев отметил, что ситуация, которая сложилась в Керченском проливе, является для украинских моряков настоящей бедой. По его словам, солдаты в данном случае получились разменной монетой. Депутат отметил, что простой украинский народ, идя на войну, рискует собственными жизнями в таких провокациях. Украинская власть в данном случае получает политическую выгоду. По словам парламентария, дети первых лиц страны почему-то не идут воевать. Евгений Мураев сказал, что Порошенко не смог продлить военное положение на 2 месяца.

Политик заявил, что украинского президента сейчас можно сравнить с крысой, которую загнали в угол. При этом он должен каким-то образом выходить из сложившейся ситуации, исключая политические потери.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:44

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