Планета Нибиру видна на небе без телескопов





Эксперты объясняют, что человечество должно быть готовым к новым катаклизмам уже 16 декабря этого года. Сейчас жители Японии, Германии и Северной Америки активно проводят поиск бункеров. Однако, предостерегают уфологи, указанные строения не очень помогут избежать всеобщего апокалипсиса.Известно, что поверхность Марса оказалась безжизненной в результате приближения Нибиру. Согласно предположению сторонников мирового заговора, подобное ожидает и обитателей Земли, а различные катаклизмы, происходящие на Голубой планете - лишь предшественники масштабной катастрофы.