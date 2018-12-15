Планета Нибиру видна на небе без телескопов
Исследователи заявили, что "убийственная" планета Нибиру видна на небе без биноклей и телескопов. Это предположение связано с появлением в небе над США странного объекта возле Солнца, после чего объект видели жители других стран мира.
Эксперты объясняют, что человечество должно быть готовым к новым катаклизмам уже 16 декабря этого года. Сейчас жители Японии, Германии и Северной Америки активно проводят поиск бункеров. Однако, предостерегают уфологи, указанные строения не очень помогут избежать всеобщего апокалипсиса.
Известно, что поверхность Марса оказалась безжизненной в результате приближения Нибиру. Согласно предположению сторонников мирового заговора, подобное ожидает и обитателей Земли, а различные катаклизмы, происходящие на Голубой планете - лишь предшественники масштабной катастрофы.
Эксперты объясняют, что человечество должно быть готовым к новым катаклизмам уже 16 декабря этого года. Сейчас жители Японии, Германии и Северной Америки активно проводят поиск бункеров. Однако, предостерегают уфологи, указанные строения не очень помогут избежать всеобщего апокалипсиса.
Известно, что поверхность Марса оказалась безжизненной в результате приближения Нибиру. Согласно предположению сторонников мирового заговора, подобное ожидает и обитателей Земли, а различные катаклизмы, происходящие на Голубой планете - лишь предшественники масштабной катастрофы.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:26