Ксения Бородина пресекла незаконный заработок Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко

«Правильно сделала Бородина, что запретила эксплуатировать маленькую Василису!» - комментируют в Сети новость о незаконном заработке Оли и Димы.





В последние несколько недель в Сети довольно активно обсуждают проектную заработную плату «брендового» семейства телестройки. Многие зрители, как оказалось, не понимают, почему Ольга и Дмитрий постоянно возмущаются и то и дело заявляют о том, что уйдут за ворота, ведь на проекте на троих они получают примерно 400 тысяч рублей.Впрочем, выяснилось, что и этих денег Рапунцель и Дмитренко мало и они решили заработать на своей маленькой дочери Василисе. Всем известно, что по контракту участникам запрещается создавать аккаунты, на которых они незаконно намерены зарабатывать, но Дмитрий и Ольга нашли выход из ситуации.Молодые родители создали в Instagram страничку для своей дочери Василисы, на которой планировали делать рекламу. Только вот попытки семейства подзаработать закончились провалом. Дело в том, что о планах Рапунцель и Дмитренко узнала Ксения Бородина, которая поспешила лишить своих подопечных возможности незаконно скопить состояние.В итоге Ольге и Дмитрию пришлось выплатить неустойку из собственного кармана одному из рекламодателей в размере 20 тысяч рублей.