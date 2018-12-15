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Ксения Бородина пресекла незаконный заработок Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина приостановила попытки ненасытных Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко скопить состояние за счет несовершеннолетней наследницы.

В последние несколько недель в Сети довольно активно обсуждают проектную заработную плату «брендового» семейства телестройки. Многие зрители, как оказалось, не понимают, почему Ольга и Дмитрий постоянно возмущаются и то и дело заявляют о том, что уйдут за ворота, ведь на проекте на троих они получают примерно 400 тысяч рублей.

Ксения Бородина пресекла незаконный заработок Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко

Впрочем, выяснилось, что и этих денег Рапунцель и Дмитренко мало и они решили заработать на своей маленькой дочери Василисе. Всем известно, что по контракту участникам запрещается создавать аккаунты, на которых они незаконно намерены зарабатывать, но Дмитрий и Ольга нашли выход из ситуации.

Молодые родители создали в Instagram страничку для своей дочери Василисы, на которой планировали делать рекламу. Только вот попытки семейства подзаработать закончились провалом. Дело в том, что о планах Рапунцель и Дмитренко узнала Ксения Бородина, которая поспешила лишить своих подопечных возможности незаконно скопить состояние.

Ксения Бородина пресекла незаконный заработок Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко

В итоге Ольге и Дмитрию пришлось выплатить неустойку из собственного кармана одному из рекламодателей в размере 20 тысяч рублей.

«Правильно сделала Бородина, что запретила эксплуатировать маленькую Василису!» - комментируют в Сети новость о незаконном заработке Оли и Димы.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:11

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