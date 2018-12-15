Недавно родившая Регина Тодоренко показала фото без макияжа





Регина Тодоренко постоянно поддерживает связь с преданными поклонниками. Даже став матерью всего несколько дней назад она делится с фанатами всем, что у нее происходит. Пока возлюбленный телеведущей Влад Топалов наслаждается отцовством, она решила порадовать подписчиков в Instagram Stories новой публикацией. Знаменитость показала, как она после родов выглядит без макияжа. Также Регина Тодоренко заверила поклонников, что новый выпуск ее шоу «Пятница с Региной» выйдет на следующей недели.Телеведущая заверила своих фанатов, что у нее все хорошо. Судя по таким публикациям, Регина Тодоренко не собирается долго находится в декретном отпуске, она уже готова приступить к работе. Напомним, что будучи беременной телеведущая активно снималась в передачах, посещала мероприятия и занималась спортом.