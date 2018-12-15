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На передаче «Вечерний Ургант» Паулина Андреева рассказала, почему временно перестанет сниматься в кино

В эфире программы «Вечерний Ургант» российская актриса театра и кино Паулина Андреева рассказала, что прекращает съемки в кино на некоторое время. Артистка пояснила, что данное решение связано с желанием поправить свое здоровье.
На передаче «Вечерний Ургант» Паулина Андреева рассказала, почему временно перестанет сниматься в кино

В беседе с ведущим передачи «Вечерний Ургант актриса и исполнительница песен Паулина Андреева заявила, что после завершения работы над сказкой «Конек-Горбунок» она решила сделать перерыв в киносъемках. По словам артистки, к такому решению ее подтолкнуло желание исправить свой прикус. Для этого требуется установить на длительный период времени ортодонтические скобы.

Паулина Андреева тут же успокоила поклонников сообщив, что выходить на сцену театра она не перестанет.
На передаче «Вечерний Ургант» Паулина Андреева рассказала, почему временно перестанет сниматься в кино

Напомним, что российская актриса театра и кино Паулина Андреева стала популярной благодаря таким кинопроектам, как «Оттепель», «Саранча», «Метод».



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:00

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