Сферообразные НЛО окружили Curiosity во время пылевой бури на Марсе
Сферообразные НЛО окружили аппарат Curiosity, исследующий поверхность Марса. Десятки снимков позволили уфологам разглядеть аномалию во время пылевой бури.
Независимые исследователи из интернета изучили кадры, отправленные марсоходом Curiosity, который сумел запечатлеть десятки НЛО. На 80 фотографиях, сделанных с помощи камеры кругового обзора с Ultra HD качеством, можно видеть мощную пылевую бурю. Непогода держалась в области, куда попал Curiosity, две недели, и сотрудники NASA смогли собрать большое количество материала.
Уфолог, разглядевший в облаках марсианской пыли десятки НЛО, уточнил, что едва уловимые объекты показывались, когда камера аппарата делала приближение примерно на милю. По версии исследователя, инопланетные корабли прятались в буре, чтобы незаметно наблюдать за Curiosity.
Их количество поразило уфолога, однако он жалеет, что чёткость съёмки не позволяет как следует разглядеть НЛО. В то же время аномалия не похожа на обычное скопление пыли.
Объекты имеют примерно одинаковые размеры и заметно выделяются на фоне марсианского ландшафта. Отметим, что ровер Curiosity был высажен в кратере Гейл в 2011 году.
Независимые исследователи из интернета изучили кадры, отправленные марсоходом Curiosity, который сумел запечатлеть десятки НЛО. На 80 фотографиях, сделанных с помощи камеры кругового обзора с Ultra HD качеством, можно видеть мощную пылевую бурю. Непогода держалась в области, куда попал Curiosity, две недели, и сотрудники NASA смогли собрать большое количество материала.
Уфолог, разглядевший в облаках марсианской пыли десятки НЛО, уточнил, что едва уловимые объекты показывались, когда камера аппарата делала приближение примерно на милю. По версии исследователя, инопланетные корабли прятались в буре, чтобы незаметно наблюдать за Curiosity.
Их количество поразило уфолога, однако он жалеет, что чёткость съёмки не позволяет как следует разглядеть НЛО. В то же время аномалия не похожа на обычное скопление пыли.
Объекты имеют примерно одинаковые размеры и заметно выделяются на фоне марсианского ландшафта. Отметим, что ровер Curiosity был высажен в кратере Гейл в 2011 году.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:46