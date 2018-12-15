Сферообразные НЛО окружили Curiosity во время пылевой бури на Марсе





Независимые исследователи из интернета изучили кадры, отправленные марсоходом Curiosity, который сумел запечатлеть десятки НЛО. На 80 фотографиях, сделанных с помощи камеры кругового обзора с Ultra HD качеством, можно видеть мощную пылевую бурю. Непогода держалась в области, куда попал Curiosity, две недели, и сотрудники NASA смогли собрать большое количество материала.Уфолог, разглядевший в облаках марсианской пыли десятки НЛО, уточнил, что едва уловимые объекты показывались, когда камера аппарата делала приближение примерно на милю. По версии исследователя, инопланетные корабли прятались в буре, чтобы незаметно наблюдать за Curiosity.Их количество поразило уфолога, однако он жалеет, что чёткость съёмки не позволяет как следует разглядеть НЛО. В то же время аномалия не похожа на обычное скопление пыли.Объекты имеют примерно одинаковые размеры и заметно выделяются на фоне марсианского ландшафта. Отметим, что ровер Curiosity был высажен в кратере Гейл в 2011 году.