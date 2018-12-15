Экстрасенс Эмма Райман рассказала, как удачно встретить новый 2019 год





Многие уже активно готовятся к Новому году, так как до торжества остается чуть больше двух недель. Известная российская ведунья Эмма Райман решила обратить внимание на важные моменты, необходимые для правильной, по ее мнению, встречи нового 2019 года.Госпожа Райман отметила, что Земляная Свинья любит пышные праздники. Это говорит о том, что застолье нужно устроить в лучшем виде. По словам экстрасенса, важную роль играет выбор посуды и цвет. Приборы лучше выбрать розового оттенка, а тарелки должны быть глубокими.Эмма Райман считает, что чем больше и глубже тарелки - тем больше потенциал в новом году.Обязательно нужно праздновать в большой компании не только друзей и родных, но также соседей. Одежду для встречи года Свиньи важно выбрать яркую и веселую.Еда может быть самой разнообразной. А вот свинина на новогоднем столе будет очень неуместной, говорит провидица.