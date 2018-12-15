Алексей Панин рассказал журналистам об отказе Иосифа Кобзона после просьбы о помощи





Алексей Панин отметил, что много лет довольно тесно общался с легендой советской эстрады. Однако он не называет эту дружбу полноценной. Актер заявил, что у них с Кобзоном происходил так называемый "обмен энергиями". По словам Панина, певец считал его честным и настоящим, понимал, что он добрый и одновременно в чём-то сумасшедший.Актёр заметил, что он обращался к певцу только один раз. Однако Иосиф Кобзон ему не помог. Панин мечтал тогда вернуть дочь. Знаменитость не захотел каким-либо образом содействовать в данном вопросе. Он заявил, что Алексей сам всё сможет сделать самостоятельно. Поэтому актёр больше не злился на мэтра эстрады.