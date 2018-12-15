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Алексей Панин рассказал журналистам об отказе Иосифа Кобзона после просьбы о помощи

Алексей Панин рассказал журналистам, что он всего один раз обращался с просьбой к легендарному исполнителю отечественной эстрады Иосифу Кобзону. Однако певец ему отказал в помощи. По словам российского актера, он на него не обижается.

Алексей Панин рассказал журналистам об отказе Иосифа Кобзона после просьбы о помощи

Алексей Панин отметил, что много лет довольно тесно общался с легендой советской эстрады. Однако он не называет эту дружбу полноценной. Актер заявил, что у них с Кобзоном происходил так называемый "обмен энергиями". По словам Панина, певец считал его честным и настоящим, понимал, что он добрый и одновременно в чём-то сумасшедший.
Алексей Панин рассказал журналистам об отказе Иосифа Кобзона после просьбы о помощи

Актёр заметил, что он обращался к певцу только один раз. Однако Иосиф Кобзон ему не помог. Панин мечтал тогда вернуть дочь. Знаменитость не захотел каким-либо образом содействовать в данном вопросе. Он заявил, что Алексей сам всё сможет сделать самостоятельно. Поэтому актёр больше не злился на мэтра эстрады.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:34

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