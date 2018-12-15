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Анастасию Волочкову высмеяли после рекламного поста в Instagram

Недавно на странице Анастасии Волочковой в Instagram появился рекламный пост. Пользователи Сети просмотрев видео высмеяли балерину за ее публикацию.

Анастасию Волочкову высмеяли после рекламного поста в Instagram

Анастасия Волочкова часто сталкивается с критикой и насмешками в свой адрес. Балерина делая новые публикации в Instagram, чтобы избежать негатива закрывает возможность комментировать свои посты. Но несколько часов назад знаменитость опубликовала пост, в котором сделала рекламу жалюзи. На видео Анастасия Волочкова находится в своем офисе и раздвинув пальцами жалюзи рассказывает, какие они качественные и хорошие.

Анастасию Волочкову высмеяли после рекламного поста в Instagram

Поскольку комментарии к данной публикации были открыты, пользователи Сети не упустили возможность высказать свое мнение о рекламном посте балерины. Подписчики начали писать: "Аааа просто гений рекламы!)", "Ужас, какой нелепый пост", "Похоже на ненормальную, таким голосочком ужасным говорит)", "Жалюзи это прошлый век. Кто такое сейчас вешает, только Волочкова)", "Вот посмеялась с утра!!! Спасибо Настя".



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:15

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