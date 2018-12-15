Ученые раскрыли "секретное послание судного дня" Леонардо да Винчи





Эксперт разгадала тайну великого художника благодаря одному из его легендарных произведений. "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи, где изображается евангельская трапеза Иисуса Христа и апостолов, проливает свет на апокалиптические события.Специалист отметила, что гений искусства особенно выделял число 3. Три окна, три группы апостолов - возможно, художник не просто подчеркивал сущность божественной Троицы. Сабрина Сфорца Галиция уверена, что за цифрами скрывается мрачное пророчество грядущей катастрофы. Представительница мира науки заостряет внимание на одной интересной дате. По ее словам, 4006 года 21 марта - последний день человечества, предсказанный Леонардо да Винчи. Когда наступит этот момент, масштабное наводнение поглотит мир полностью.Госпожа Галиция сообщила, что "Код Да Винчи" - не просто популяризированное Дэном Брауном вымышленное явление. Он действительно существует.Специалист исследовала гобелен "Тайное Вечери", чтобы узнать загадочное послание художника, используя знаки Зодиака, а также использованные им 24 букв латыни для 24 часов дня. В результате выяснилось, что "всемирный потоп" должен начаться 21 марта указанного года и закончится 1 ноября 4006-го.