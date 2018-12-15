Ксения Бородина побывала в метро и раскритиковала мужчин, не уступающих место женщинам

«Вот она правда метро – мужики все сидят, а женщины стоят» - говорит Ксения к коротком видеоролике, сделанном в метро.

Всем поклонникам Бородиной хорошо известно, что Ксения зачастую передвигается по столице в собственном автомобиле. Однако вчера телезнаменитость решила сэкономить время, чтобы не стоят несколько часов в пробке и спустилась в московскую подземку, где удивилась, каких «джентльменов» ей посчастливилось повстречать.Несколько часов назад Бородина разместила у себя на страничке в Instagram свежий Stories, на котором продемонстрировала пассажиров, которые не отличаются особой галантностью.Впрочем, в целом сама поездка в столичной подземке принесла ведущей «Дома-2» много хороший эмоций, ведь Бородина в самые короткие сроки добралась из одного конца города в другой.Ксения даже поспешила пожаловаться своим подписчикам, что в Подмосковье, где они с Курбаном Омаровым приобрели роскошный особняк нет метро и ей приходиться каждый день тратить по несколько часов на то, чтобы добраться до дома.Нужно сказать, что многие интернет-пользователи поспешили подержать Бородину и тоже принялись критиковать мужчин, которые ездят в общественном транспорте. Одна из поклонниц Ксении даже вспомнила город в Британии, в котором мужчины в метро вообще не садятся, так как это считается плохой манерой.