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Ксения Бородина побывала в метро и раскритиковала мужчин, не уступающих место женщинам

Телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина решила побывать в метро.

Всем поклонникам Бородиной хорошо известно, что Ксения зачастую передвигается по столице в собственном автомобиле. Однако вчера телезнаменитость решила сэкономить время, чтобы не стоят несколько часов в пробке и спустилась в московскую подземку, где удивилась, каких «джентльменов» ей посчастливилось повстречать.

Ксения Бородина побывала в метро и раскритиковала мужчин, не уступающих место женщинам

Несколько часов назад Бородина разместила у себя на страничке в Instagram свежий Stories, на котором продемонстрировала пассажиров, которые не отличаются особой галантностью.

«Вот она правда метро – мужики все сидят, а женщины стоят» - говорит Ксения к коротком видеоролике, сделанном в метро.

Впрочем, в целом сама поездка в столичной подземке принесла ведущей «Дома-2» много хороший эмоций, ведь Бородина в самые короткие сроки добралась из одного конца города в другой.

Ксения Бородина побывала в метро и раскритиковала мужчин, не уступающих место женщинам

Ксения даже поспешила пожаловаться своим подписчикам, что в Подмосковье, где они с Курбаном Омаровым приобрели роскошный особняк нет метро и ей приходиться каждый день тратить по несколько часов на то, чтобы добраться до дома.

Нужно сказать, что многие интернет-пользователи поспешили подержать Бородину и тоже принялись критиковать мужчин, которые ездят в общественном транспорте. Одна из поклонниц Ксении даже вспомнила город в Британии, в котором мужчины в метро вообще не садятся, так как это считается плохой манерой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:17

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