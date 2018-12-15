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Алена Водонаева вспомнила, как пришла на смену Жанне Фриске в шоу «Каникулы в Мексике»

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева вспомнила усопшую певицу Жанну Фриске в своей новой книге под названием «Голая».

Не так давно Водонаева официально презентовала собственную книгу «Голая», в которой она рассказала, как достигла того, что у нее есть сейчас, а также о работе на телепроекте «Каникулы в Мексике», ради которой ей пришлось пожертвовать временем, проведенным с единственным сыном.

Алена Водонаева вспомнила, как пришла на смену Жанне Фриске в шоу «Каникулы в Мексике»

Как оказалось, ровно шесть лет назад ей позвонили продюсеры шоу «Каникулы в Мексике» предложили ей сменить Жанну Фриске. По словам Алены, руководство проекта дало ей тридцать минут на размышление.

Выяснилось, что как раз в тот момент звезда «Дома-2» отдыхала со своим новым возлюбленным в теплых странах и, несмотря на то, что гостиница и сам отдых в целом был идеальным, и по-настоящему роскошным, Алена выбрала карьеру телеведущей.

Алена Водонаева вспомнила, как пришла на смену Жанне Фриске в шоу «Каникулы в Мексике»

Впрочем, сначала Водонаева позвонила своей маме, чтобы спросить у нее совета, ведь на то время Алена уже стала мамой и у нее подрастал прекрасный сын Богдан. Телезнаменитость не хотела оставлять маленького ребенка на свою родительницу, ведь мечтала наблюдать за тем, как ее наследник растет, делает первые шаги и начинает говорить. В итоге мама Алены поддержала дочь, так как понимала, что эта работа может изменить ее жизнь.

По словам Водонаевой, она никогда не забудет, как ее молодой человек отреагировал на ее заявление о том, что через пять дней она улетает на три месяца в другую страну.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:49

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