Алена Водонаева вспомнила, как пришла на смену Жанне Фриске в шоу «Каникулы в Мексике»





Не так давно Водонаева официально презентовала собственную книгу «Голая», в которой она рассказала, как достигла того, что у нее есть сейчас, а также о работе на телепроекте «Каникулы в Мексике», ради которой ей пришлось пожертвовать временем, проведенным с единственным сыном.Как оказалось, ровно шесть лет назад ей позвонили продюсеры шоу «Каникулы в Мексике» предложили ей сменить Жанну Фриске. По словам Алены, руководство проекта дало ей тридцать минут на размышление.Выяснилось, что как раз в тот момент звезда «Дома-2» отдыхала со своим новым возлюбленным в теплых странах и, несмотря на то, что гостиница и сам отдых в целом был идеальным, и по-настоящему роскошным, Алена выбрала карьеру телеведущей.Впрочем, сначала Водонаева позвонила своей маме, чтобы спросить у нее совета, ведь на то время Алена уже стала мамой и у нее подрастал прекрасный сын Богдан. Телезнаменитость не хотела оставлять маленького ребенка на свою родительницу, ведь мечтала наблюдать за тем, как ее наследник растет, делает первые шаги и начинает говорить. В итоге мама Алены поддержала дочь, так как понимала, что эта работа может изменить ее жизнь.По словам Водонаевой, она никогда не забудет, как ее молодой человек отреагировал на ее заявление о том, что через пять дней она улетает на три месяца в другую страну.