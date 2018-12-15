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Астрономы: Поглощение Млечным Путём соседней галактики может вызвать космическую катастрофу

Астрономы считают, что поглощение Млечным Путём соседней галактики Малое Магелланово Облако может вызвать космическую катастрофу. Под воздействием разрушительного магнитного поля населённые миры погибнут.
Астрономы: Поглощение Млечным Путём соседней галактики может вызвать космическую катастрофу

Астрономы узнали, что Млечный Путь, в котором находится и Солнечная система Земли, может поглотить Малое Магелланово Облако или ММО. Данные телескопа Gaia показали одинаковое движение звёзд на юго-восточной части галактики. Их притягивает Большое Магелланово Облако, столкнувшееся с объектами миллионы лет назад.

Радиотелескоп SKA Pathfinder отследил существенный отток водорода в газообразном состоянии. Он используется галактикой для формирования новых звёзд. Однако, если газ пропадёт из ММО, что неизбежно, новые светила образовываться не будут.

Подобные галактики, как передаёт астроном Наоми МакКлюр-Гриффитс, обречены на постепенное забвение. Впоследствии ММО будет притягиваться ближайшим крупным объектом, которым является Млечный Путь.

Поглощение одной галактики другой вызовет мощнейшее магнитное излучение. Даже сейчас Малое Магелланово Облако имеет на Млечный Путь колоссальное влияние, сравнимое с наличием Луны на орбите Земли. Если магнитное поле коснётся населённых миров, последние рискуют исчезнуть в ходе космических катаклизмов.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:25

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