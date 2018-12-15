Ведунья Саона посоветовала Ольге Кабо родить троих детей





В 2018 году российская актриса театра и кино отметила пятидесятилетний юбилей. Однако, известная в России ведунья Саона считает, что здоровью артистки могут позавидовать даже молодые девушки. По мнению ведуньи Кабо необходимо родить ребенка, а еще лучше троих детей.В разговоре с журналистами Саона рассказала о негативных переживаниях Ольги Кабо. Она заявила, что на актрису влияют неприятные воспоминания, которые связаны с предвидящим вынашиванием ребенка, а не физиологическое состояние организма. Ведунья обратила внимание на то, что актриса ни только достаточно молодо выглядит, но и ее организм генетически чувствует себя намного моложе имеющегося возраста.Экстрасенс Саона отметила, что все проблемы идут от головы и от самочувствия. Люди сами начинают копаться в себе и тем самым настраиваются на какой-то негатив.Ведунья уверяет, что в случаи Ольги Кабо все лучше, чем можно представить. Она молода и абсолютно здорова.