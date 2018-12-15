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Снимки серийного прототипа электрохэтчбека версии Volkswagen I.D. опубликовали в Сети

В Сети были опубликованы фото серийного прототипа электрохэтчбека версии Volkswagen I.D. Авто заметили в ходе проведения тестов на трассах Южно-Африканской республики.

Снимки серийного прототипа электрохэтчбека версии Volkswagen I.D. опубликовали в Сети


Транспортное средство будет внешне схоже с концептом, представленным в 2016 году, построенным на основе платформы МЕВ. Машина на снимках скрыта камуфляжной пленкой. В версии Volkswagen I.D. электродвигатель расположен на задней оси. Модель расценивается в 24 000 евро. Аккумулятор позволяет машине преодолеть 550 км. Производители отмечают, что на этой основе в дальнейшем будут производить все электрические версии Volkswagen. Руководство компании к 2020 году собирается ежегодно продавать до 150 000 электромашин.

«Dni24» ранее сообщали, что компания Aston Martin продемонстрировала силовой агрегат, которым будет оснащаться первый гиперкар версии Valkyrie.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:07

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