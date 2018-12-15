Снимки серийного прототипа электрохэтчбека версии Volkswagen I.D. опубликовали в Сети
В Сети были опубликованы фото серийного прототипа электрохэтчбека версии Volkswagen I.D. Авто заметили в ходе проведения тестов на трассах Южно-Африканской республики.
Транспортное средство будет внешне схоже с концептом, представленным в 2016 году, построенным на основе платформы МЕВ. Машина на снимках скрыта камуфляжной пленкой. В версии Volkswagen I.D. электродвигатель расположен на задней оси. Модель расценивается в 24 000 евро. Аккумулятор позволяет машине преодолеть 550 км. Производители отмечают, что на этой основе в дальнейшем будут производить все электрические версии Volkswagen. Руководство компании к 2020 году собирается ежегодно продавать до 150 000 электромашин.
«Dni24» ранее сообщали, что компания Aston Martin продемонстрировала силовой агрегат, которым будет оснащаться первый гиперкар версии Valkyrie.
Транспортное средство будет внешне схоже с концептом, представленным в 2016 году, построенным на основе платформы МЕВ. Машина на снимках скрыта камуфляжной пленкой. В версии Volkswagen I.D. электродвигатель расположен на задней оси. Модель расценивается в 24 000 евро. Аккумулятор позволяет машине преодолеть 550 км. Производители отмечают, что на этой основе в дальнейшем будут производить все электрические версии Volkswagen. Руководство компании к 2020 году собирается ежегодно продавать до 150 000 электромашин.
«Dni24» ранее сообщали, что компания Aston Martin продемонстрировала силовой агрегат, которым будет оснащаться первый гиперкар версии Valkyrie.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:07