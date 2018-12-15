"Руки-базуки" Кирилла Терешина могут ампутировать из-за воспалительного процесса





Кирилл Терешин, известный своей страстью к изменениям тела, решил закачать в "руки-базуки" запрещенное вещество, в результате состояние здоровья парня резко ухудшилось. Врачи обследовали звезду Сети и обнаружили воспаление, из-за которого поднялась температура. Жар сбили, но ненадолго. О продолжении съемок клипа не могло быть и речи.Сообщается, что проблемы со здоровьем у знаменитого синтолового человека появились несколько месяцев назад. Медицинские сотрудники советовали парню удалить синтол совсем. Однако это не представляется возможным без полной ампутации рук, так как синтол провоцирует некроз тканей. Если запустить процесс, больной может умереть.