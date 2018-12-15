Звезду «Дома-2» Александра Гобозова затравили за фотоколлажи с новой девушкой Надеждой

«Гобозов, тебе 36 лет, что ты в Сеть вообще выкладываешь? Колхоз какой-то! Я все могу понять, влюбился, чувства переполняют, но Это..на Это невозможно без слез смотреть!» - написала одна из поклонниц Гобозова в Сети.

Не секрет, что у Гобозова не так давно появилась новая девушка, которую зовут Надежда. Сейчас Александра настолько сильно переполняют чувства влюбленности, что он решил заняться творчеством и создал в онлайн-редакторе несколько фотоколлажей, которые разместил в личном микроблоге.Несмотря на довольно милые снимки, интернет-пользователи высмеяли 36-летнего героя «Дома-2». На одной из публикаций Александр стоит на колее, а в уголке прикреплено фото его новой избранницы Нади. Под самой фотографией Гобозов в очередной раз поспешил признаться своей девушке в любви.На второй картинке Александр целуется с Надеждой, а посредине самой фотографии нарисовано большое «любовное» дерево. Подобное творчество Гобозова оценило очень мало подписчиков.Стоит подчеркнуть, что новая возлюбленная бывшего участника «Дома-2» не нравится никому из его друзей. Против Надежды настроены и родители Гобозова, которые просто-таки убеждены в том, что девушка хочет воспользоваться популярностью их сына. Впрочем, Александр продолжает во всеуслышание заявлять, что безумно счастлив.