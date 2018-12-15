Ольга Серябкина выложила в Instagram фото в обнажённом виде
Ольга Серябкина, являющаяся экс-участницей группы «Serebro», выложила в Instagram фото в обнажённом виде. При этом знаменитость похвасталась, что вошла в ТОП-3 самых сексуальных женщин РФ по версии популярного журнала Maxim.
На снимках Ольга Серябкина изображена обнаженной, а также ее тело покрыто краской золотистой расцветки. По словам знаменитости, ей очень приятно, что она уже третий раз оказывается на обложке Maxim. Серябкина получила много комплиментов от своих фанатов.
Также нашлись те люди, которые подвергли критике фото бывшей участницы группы «Serebro». Они указали на ряд недостатков в фигуре певицы, не одобрив при этом такое обилие фото в обнажённом виде.
На снимках Ольга Серябкина изображена обнаженной, а также ее тело покрыто краской золотистой расцветки. По словам знаменитости, ей очень приятно, что она уже третий раз оказывается на обложке Maxim. Серябкина получила много комплиментов от своих фанатов.
Также нашлись те люди, которые подвергли критике фото бывшей участницы группы «Serebro». Они указали на ряд недостатков в фигуре певицы, не одобрив при этом такое обилие фото в обнажённом виде.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:04