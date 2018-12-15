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Редакция «Дома-2» раздает телезрителям подарки за интересные комментарии

Издание реалити-шоу «Дом-2» предложило телезрителям принять участие в интересном новогоднем конкурсе.

Считанные часы назад редакция журнала «Дома-2» объявило конкурс, в котором поклонники проекта смогу выиграть ценные подарки.

Редакция «Дома-2» раздает телезрителям подарки за интересные комментарии

Осталось лишь несколько недель до одного из самых долгожданных и любимых всеми праздников – Нового года. Выяснилось, что в честь этого торжества издание «Дома-2» решило объявить новогодний конкурс для телезрителей проекта, победителям которого будут врученные щедрые презенты.

Условия конкурса оказались очень простыми. Для того, чтобы принять участие в нем каждый желающий должен написать на официальном портале «Дома-2» под конкурсным постом интересный комментарий, который будет касаться декабрьского номера журнала, где на обложке запечатлена беременная Алена Савкина (Рапунцель-младшая).

Редакция «Дома-2» раздает телезрителям подарки за интересные комментарии

Поклонникам реалити-шоу нужно прокомментировать, какая статья из этого номера им понравилась больше всего и объяснить - почему. Редакторы журнала указали на то, что оставлять свои высказывания нужно лишь под конкурсным постом, так как под другими постами комментарии просто не будут рассматриваться.

Выбирать победителей будут уже 20 декабря. Выяснилось, что только пять поклонников «Дома-2» получат свои ценные призы. Этим авторам будут вручены крутые фитнес-браслеты, а также наборы натуральной косметики, которую производят в Южной Корее.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:07

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