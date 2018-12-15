Некрепкие вина снижают риск онкологических заболеваний





Во время экспериментов учеными было замечено, что если заменить в употреблении бокал вина, который имеет крепость четырнадцать процентов на напиток с десятью процентами крепости, то риск развития онкологической болезни, в частности рака кишечника, падает на семь процентов.Однако, представителям мужского пола нельзя выпивать больше двух бокалов вина в день, а женщинам более одного.Напомним, что раньше поступала информация о нахождении в кетчупе вещества, тормозящего появления раковых опухолей. Было доказано, что такое вещество, как ликопин, с помощью которого стимулируется действие пробиотиков, а также идет ускорение роста полезных бактерий, содержится даже в тушеных помидорах.