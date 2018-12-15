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Некрепкие вина снижают риск онкологических заболеваний

Некрепкие вина, которые содержат не больше десяти процентов алкоголя, помогают снизить риск заболевания онкологического характера. Такой вывод сделала исследовательская группа некоммерческой ассоциации World Cancer Research Fund.
Некрепкие вина снижают риск онкологических заболеваний

Во время экспериментов учеными было замечено, что если заменить в употреблении бокал вина, который имеет крепость четырнадцать процентов на напиток с десятью процентами крепости, то риск развития онкологической болезни, в частности рака кишечника, падает на семь процентов.

Однако, представителям мужского пола нельзя выпивать больше двух бокалов вина в день, а женщинам более одного.

Напомним, что раньше поступала информация о нахождении в кетчупе вещества, тормозящего появления раковых опухолей. Было доказано, что такое вещество, как ликопин, с помощью которого стимулируется действие пробиотиков, а также идет ускорение роста полезных бактерий, содержится даже в тушеных помидорах.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 10:37

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