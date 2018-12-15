Ученые назвали упражнения, запрещенные людям с болевыми ощущениями в спине





Представители науки утверждают, что проблемы со спиной легко предотвратить, если соблюдать диеты, а также выбрать правильное положение тела во время отдыха. Очень важно использовать умеренные физические нагрузки.По мнению экспертов, если человек страдает от болей в пояснице, то некоторые упражнения могут принести вред спине. К таким относят: быстрые повороты спины, наклоны, характерные для гольфа, футбола и тенниса.Медики рекомендуют обратить внимание на пользу ходьбы и плавания. Кроме того, следует помнить, что сильная нагрузка на позвоночник происходит при избыточном весе.