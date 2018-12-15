Трем участникам шоу «Замуж за Бузову» выставили штраф в 1,5 миллиона рублей за нарушение контракта

«Поймите, я связан жесткими условиями контракта!» - заявил Лебедев в прямом эфире.





Несмотря на то, что проект подошел к финалу еще несколько месяцев назад, разговоры вокруг него и его участников не утихают по сегодняшний день. Не секрет, что телешоу сделало претендентов на сердце новоиспеченной артистки очень популярными и привело к тому, что на их страничках в Instagram в несколько десятков раз выросло количество подписчиков.Считанные часы назад Денис Лебедев в очередной раз вышел в прямой эфир, в котором сделал неожиданное заявление. Выяснилось, что трое героев проекта «Замуж за Бузову» нарушили условия контракта, за что тут же понесли наказание. По словам победителя, мужчинам пришлось выплатить продюсерам шоу 1,5 миллиона рублей.Денис не стал называть конкретных имен, однако подчеркнул, что и он связан контрактом, поэтому должен тщательно следить за тем, что говорит и кому говорит. Некоторые поклонники Лебедева вспомнили, что Назарову, который в шаге от финала решил променять общение с Бузовой на хорошее финансовое вознаграждение, должны были выплатить 2 миллиона рублей.Впрочем, отвечать и на этот вопрос бывший поклонник Ольги отказался.К слову, на вопросы, которые касались новой возлюбленной Дениса, мужчина также не стал отвечать, отметив, что его девушка против публичности.