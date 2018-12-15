Учёные: Киви является главным фруктом для здоровья кожи
Медицинские специалисты выяснили, что киви является одним из самых лучших продуктов для здоровья человеческой кожи. Его полезность обуславливается по большей степени тем, что в нем содержится много витамина С.
В состав киви входит витамин E, хорошо восстанавливающий кожные повреждения. Он защищает кожу от ультрафиолетовых лучей. Киви также содержит в себе клетчатку, которая осуществляет очистку организма человека от токсинов, придавая кожному покрову здоровый вид. Маска, сделанная из этого фрукта, замедляет процесс старения. Данный продукт способствует производству коллагена, обеспечивающего мягкость и упругость кожи. Киви имеет антибактериальные свойства, позволяющие противостоять акне, а также прочим кожным проблемам.
«Dni24» ранее сообщали, что медицинские специалисты выяснили, что жаропонижающие средства способны причинять вред человеческому организму.
В состав киви входит витамин E, хорошо восстанавливающий кожные повреждения. Он защищает кожу от ультрафиолетовых лучей. Киви также содержит в себе клетчатку, которая осуществляет очистку организма человека от токсинов, придавая кожному покрову здоровый вид. Маска, сделанная из этого фрукта, замедляет процесс старения. Данный продукт способствует производству коллагена, обеспечивающего мягкость и упругость кожи. Киви имеет антибактериальные свойства, позволяющие противостоять акне, а также прочим кожным проблемам.
«Dni24» ранее сообщали, что медицинские специалисты выяснили, что жаропонижающие средства способны причинять вред человеческому организму.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:52