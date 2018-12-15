Юлия Савичева в новогоднюю ночь отказывается от привычной диеты
Юлия Савичева опубликовала в Instagram новый пост, посвященный грядущим праздникам. Певица призналась, что в новогоднюю ночь отказывается от привычной диеты, а также назвала самые любимые блюда.
После рождения наследницы Анны звезда вернулась на сцену, но фанаты были огорчены, узнав, что она прекратила сотрудничество с Максимом Фадеевым. Сейчас Юлия Савичева принимает участие в съемках новогодней программы, решив немного раскрыть секреты праздничных концертов.
Исполнительница сообщила, что перед гостями стоят муляжи в виде фруктов, а также в бокалах налита газировка, а не шампанское. Но дома она наверстывает упущенное и предпочитает не ограничивать себя в еде. Больше всего артистка любит мандарины, крабовый салат и бутерброды с икрой, мечтая приготовить к празднику необычный торт. Подписчики поддержали своего кумира позитивными комментариями, однако некоторые лица читают, что знаменитость должна следить за своей фигурой.
После рождения наследницы Анны звезда вернулась на сцену, но фанаты были огорчены, узнав, что она прекратила сотрудничество с Максимом Фадеевым. Сейчас Юлия Савичева принимает участие в съемках новогодней программы, решив немного раскрыть секреты праздничных концертов.
Исполнительница сообщила, что перед гостями стоят муляжи в виде фруктов, а также в бокалах налита газировка, а не шампанское. Но дома она наверстывает упущенное и предпочитает не ограничивать себя в еде. Больше всего артистка любит мандарины, крабовый салат и бутерброды с икрой, мечтая приготовить к празднику необычный торт. Подписчики поддержали своего кумира позитивными комментариями, однако некоторые лица читают, что знаменитость должна следить за своей фигурой.