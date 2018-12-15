Юлия Савичева в новогоднюю ночь отказывается от привычной диеты





После рождения наследницы Анны звезда вернулась на сцену, но фанаты были огорчены, узнав, что она прекратила сотрудничество с Максимом Фадеевым. Сейчас Юлия Савичева принимает участие в съемках новогодней программы, решив немного раскрыть секреты праздничных концертов.Исполнительница сообщила, что перед гостями стоят муляжи в виде фруктов, а также в бокалах налита газировка, а не шампанское. Но дома она наверстывает упущенное и предпочитает не ограничивать себя в еде. Больше всего артистка любит мандарины, крабовый салат и бутерброды с икрой, мечтая приготовить к празднику необычный торт. Подписчики поддержали своего кумира позитивными комментариями, однако некоторые лица читают, что знаменитость должна следить за своей фигурой.