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Юлия Савичева в новогоднюю ночь отказывается от привычной диеты

Юлия Савичева опубликовала в Instagram новый пост, посвященный грядущим праздникам. Певица призналась, что в новогоднюю ночь отказывается от привычной диеты, а также назвала самые любимые блюда.
Юлия Савичева в новогоднюю ночь отказывается от привычной диеты

После рождения наследницы Анны звезда вернулась на сцену, но фанаты были огорчены, узнав, что она прекратила сотрудничество с Максимом Фадеевым. Сейчас Юлия Савичева принимает участие в съемках новогодней программы, решив немного раскрыть секреты праздничных концертов.
Юлия Савичева в новогоднюю ночь отказывается от привычной диеты

Исполнительница сообщила, что перед гостями стоят муляжи в виде фруктов, а также в бокалах налита газировка, а не шампанское. Но дома она наверстывает упущенное и предпочитает не ограничивать себя в еде. Больше всего артистка любит мандарины, крабовый салат и бутерброды с икрой, мечтая приготовить к празднику необычный торт. Подписчики поддержали своего кумира позитивными комментариями, однако некоторые лица читают, что знаменитость должна следить за своей фигурой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:00

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