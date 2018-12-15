Пользователи Instagram назвали японский Диснейленд самым счастливым местом на планете





При определение самого счастливого места на планете исследовательская группа социальной сети провела анализ поставленных юзерами отметок: смайлик, геолокация, хештег.По итогам исследования, пресс-служба социальной сети назвала самую счастливую геолокацию в мире, по версии пользователей, - Диснейленд в Токио. В этом году Диснейленд в Японии получил от юзеров Instagram самое большее количество улыбающихся смайликов.Эксперты также, определили популярнейший фильтр для обработки лица. Таким фильтром стало налаживание на глаза сердечек.Наиболее часто используемые юзерами хештеги уходящего года: #timesup, #metoo и #marchforourlives.Также, в конце осени 2018 года исследовательский центр ассоциации потребителей Which? опубликовал список безопасных стран для посещения туристов. Для составления рейтинга были проанализированы двадцать популярных направлений для поездок. В перечень критерий входили: угрозы здоровью, уровень преступности, вероятность стихийных бедствий и терактов. По результатам исследования первое место в списке самых безопасных стран заняла Исландия.