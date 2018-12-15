Пользователи Instagram назвали японский Диснейленд самым счастливым местом на планете
Японский Диснейленд в Токио признали самым счастливым местом на Земле. К такому заключению пришли работники Instagram. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте социальной сети.
При определение самого счастливого места на планете исследовательская группа социальной сети провела анализ поставленных юзерами отметок: смайлик, геолокация, хештег.
По итогам исследования, пресс-служба социальной сети назвала самую счастливую геолокацию в мире, по версии пользователей, - Диснейленд в Токио. В этом году Диснейленд в Японии получил от юзеров Instagram самое большее количество улыбающихся смайликов.
Эксперты также, определили популярнейший фильтр для обработки лица. Таким фильтром стало налаживание на глаза сердечек.
Наиболее часто используемые юзерами хештеги уходящего года: #timesup, #metoo и #marchforourlives.
Также, в конце осени 2018 года исследовательский центр ассоциации потребителей Which? опубликовал список безопасных стран для посещения туристов. Для составления рейтинга были проанализированы двадцать популярных направлений для поездок. В перечень критерий входили: угрозы здоровью, уровень преступности, вероятность стихийных бедствий и терактов. По результатам исследования первое место в списке самых безопасных стран заняла Исландия.
При определение самого счастливого места на планете исследовательская группа социальной сети провела анализ поставленных юзерами отметок: смайлик, геолокация, хештег.
По итогам исследования, пресс-служба социальной сети назвала самую счастливую геолокацию в мире, по версии пользователей, - Диснейленд в Токио. В этом году Диснейленд в Японии получил от юзеров Instagram самое большее количество улыбающихся смайликов.
Эксперты также, определили популярнейший фильтр для обработки лица. Таким фильтром стало налаживание на глаза сердечек.
Наиболее часто используемые юзерами хештеги уходящего года: #timesup, #metoo и #marchforourlives.
Также, в конце осени 2018 года исследовательский центр ассоциации потребителей Which? опубликовал список безопасных стран для посещения туристов. Для составления рейтинга были проанализированы двадцать популярных направлений для поездок. В перечень критерий входили: угрозы здоровью, уровень преступности, вероятность стихийных бедствий и терактов. По результатам исследования первое место в списке самых безопасных стран заняла Исландия.
Общество
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:31