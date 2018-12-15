Звезда "Дома-2" Анастасия Кочервей удалила комки Биша"





Напомним, бывшая участница "Дома-2" Анастасия Кочервей, уходила с телепроекта в положении, девушка была беременна.Отправившись на отдых, девушка совершенно случайно попала в турецкую тюрьму, где была сильно избита.Кочервей после драки была госпитализирована, в больнице ей сообщили, что мамой она в этом году не станет. Как заметили поклонники бывшей участницы телепроекта, девушка не унывает. Более того, совсем недавно она отправилась на очередную операцию, Анастасия решила избавиться от жира в щеках и удалила "комки Биша".Анастасии врачи порекомендовали придерживаться строгой диеты, но и запрет к употреблению жирного, жаренного и кофе её не остановил. Уже после нескольких часов после операции, девушка плотно поела и выпила крепкий кофе.Бывшая участница "Дома-2" очень счастлива, что её лицо теперь стало ещё идеальнее. Анастасия Кочервей на проекта строила любовь с Андреем Шабариным, но отношений так и не сложилось, после чего ей пришлось покинуть проект.