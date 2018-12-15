Модель Анастасию Квитко заподозрили в редактировании своих фотографий
Российская модель Анастасия Квитко, которую сравнивают с голливудской знаменитостью Ким Кардашян, поделилась с интернет-аудиторией новым снимком. Увидев работу, многие заподозрили звезду в редактировании своих фотографий, а также выразили мнение о том, что она прибавила в весе и «обросла » жировыми складками.
На фото, размещенном в сети Instagram, Анастасия Квитко позирует на фоне морского побережья. Она одета в обтягивающий джинсовый топ с глубоким вырезом и облегающие леггинсы темно серого цвета. Вместе с тем, модель выбрала не вполне удачный наряд, поскольку он отразил все недостатки ее фигуры.
Недоброжелатели указали и на жировые складки, и на дряблые подмышки, и на лишний вес Анастасии Квитко. Также они посчитали, что перед тем, как представить свои фотографии на суд общественности, знаменитость не брезгует пользоваться фоторедактором, однако с этим снимком случился конфуз, и неудобные части тела не были заретушированы.
Впрочем, фолловеры Анастасии Квитко не заметили в новой фотографии ничего странного. В комментариях они написали, что их любимица красива и сексуальна, как и всегда.
На фото, размещенном в сети Instagram, Анастасия Квитко позирует на фоне морского побережья. Она одета в обтягивающий джинсовый топ с глубоким вырезом и облегающие леггинсы темно серого цвета. Вместе с тем, модель выбрала не вполне удачный наряд, поскольку он отразил все недостатки ее фигуры.
Недоброжелатели указали и на жировые складки, и на дряблые подмышки, и на лишний вес Анастасии Квитко. Также они посчитали, что перед тем, как представить свои фотографии на суд общественности, знаменитость не брезгует пользоваться фоторедактором, однако с этим снимком случился конфуз, и неудобные части тела не были заретушированы.
Впрочем, фолловеры Анастасии Квитко не заметили в новой фотографии ничего странного. В комментариях они написали, что их любимица красива и сексуальна, как и всегда.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:54