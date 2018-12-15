Модель Анастасию Квитко заподозрили в редактировании своих фотографий

На фото, размещенном в сети Instagram, Анастасия Квитко позирует на фоне морского побережья. Она одета в обтягивающий джинсовый топ с глубоким вырезом и облегающие леггинсы темно серого цвета. Вместе с тем, модель выбрала не вполне удачный наряд, поскольку он отразил все недостатки ее фигуры.Недоброжелатели указали и на жировые складки, и на дряблые подмышки, и на лишний вес Анастасии Квитко. Также они посчитали, что перед тем, как представить свои фотографии на суд общественности, знаменитость не брезгует пользоваться фоторедактором, однако с этим снимком случился конфуз, и неудобные части тела не были заретушированы.Впрочем, фолловеры Анастасии Квитко не заметили в новой фотографии ничего странного. В комментариях они написали, что их любимица красива и сексуальна, как и всегда.