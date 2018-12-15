Влад Топалов продемонстрировал в Instagram оголенный торс.

На снимке Влад Топалов фотографируется в режиме селфи, позируя при этом только в черных спортивных штанах без футболки. Интернет-аудитория смогла увидеть, что артист является обладателем «стального пресса» и рельефных мышц.В комментарии к снимку певец написал слова о том, что, несмотря на работу, он придерживается спортивного режима. Физическими упражнениями он занимается по утрам, перед наступлением всех дел и забот.Поклонники высоко оценили фотографию звезды. Они отметили, что у Влада Топалова отличная физическая форма, а его жене, Регине Тодоренко, очень повезло с таким мужем.Примечательно, что Влад Топалов и Регина Тодоренко недавно в первый раз стали родителями. Поклонники обеих звезд с нетерпением ждут, когда же им покажут фото первенца. Однако пока что знаменитости не спешат радовать своих почитателей, а размещают снимки только на отвлеченные темы.