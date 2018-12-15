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Влад Топалов продемонстрировал в Instagram оголенный торс.

Известный исполнитель Влад Топалов опубликовал в своем микроблоге в соцсети Instagram фото, на котором он демонстрирует оголенный торс. Почитатели восхитились внешним видом своего кумира.


Влад Топалов продемонстрировал в Instagram оголенный торс.

На снимке Влад Топалов фотографируется в режиме селфи, позируя при этом только в черных спортивных штанах без футболки. Интернет-аудитория смогла увидеть, что артист является обладателем «стального пресса» и рельефных мышц.

В комментарии к снимку певец написал слова о том, что, несмотря на работу, он придерживается спортивного режима. Физическими упражнениями он занимается по утрам, перед наступлением всех дел и забот.

Поклонники высоко оценили фотографию звезды. Они отметили, что у Влада Топалова отличная физическая форма, а его жене, Регине Тодоренко, очень повезло с таким мужем.

Примечательно, что Влад Топалов и Регина Тодоренко недавно в первый раз стали родителями. Поклонники обеих звезд с нетерпением ждут, когда же им покажут фото первенца. Однако пока что знаменитости не спешат радовать своих почитателей, а размещают снимки только на отвлеченные темы.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:37

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