Влад Топалов продемонстрировал в Instagram оголенный торс.
Известный исполнитель Влад Топалов опубликовал в своем микроблоге в соцсети Instagram фото, на котором он демонстрирует оголенный торс. Почитатели восхитились внешним видом своего кумира.
На снимке Влад Топалов фотографируется в режиме селфи, позируя при этом только в черных спортивных штанах без футболки. Интернет-аудитория смогла увидеть, что артист является обладателем «стального пресса» и рельефных мышц.
В комментарии к снимку певец написал слова о том, что, несмотря на работу, он придерживается спортивного режима. Физическими упражнениями он занимается по утрам, перед наступлением всех дел и забот.
Поклонники высоко оценили фотографию звезды. Они отметили, что у Влада Топалова отличная физическая форма, а его жене, Регине Тодоренко, очень повезло с таким мужем.
Примечательно, что Влад Топалов и Регина Тодоренко недавно в первый раз стали родителями. Поклонники обеих звезд с нетерпением ждут, когда же им покажут фото первенца. Однако пока что знаменитости не спешат радовать своих почитателей, а размещают снимки только на отвлеченные темы.
На снимке Влад Топалов фотографируется в режиме селфи, позируя при этом только в черных спортивных штанах без футболки. Интернет-аудитория смогла увидеть, что артист является обладателем «стального пресса» и рельефных мышц.
В комментарии к снимку певец написал слова о том, что, несмотря на работу, он придерживается спортивного режима. Физическими упражнениями он занимается по утрам, перед наступлением всех дел и забот.
Поклонники высоко оценили фотографию звезды. Они отметили, что у Влада Топалова отличная физическая форма, а его жене, Регине Тодоренко, очень повезло с таким мужем.
Примечательно, что Влад Топалов и Регина Тодоренко недавно в первый раз стали родителями. Поклонники обеих звезд с нетерпением ждут, когда же им покажут фото первенца. Однако пока что знаменитости не спешат радовать своих почитателей, а размещают снимки только на отвлеченные темы.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:37