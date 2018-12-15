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Айза Анохина рассказала в Instagram о том, что ее младший сын заразился вирусом Коксаки

Бьюти-блогер и ведущая Айза Анохина всегда делится с почитателями подробностями личной жизни. Недавно в сети Instagram она рассказала фолловерам о том, что ее младший сын Элвис заразился вирусом Коксаки – одной из разновидностей вируса гриппа.


Айза Анохина рассказала в Instagram о том, что ее младший сын заразился вирусом Коксаки

Айза Анохина разместила в сети Instagram фотографию, на которой запечатлены двое ее сыновей: двухлетний Элвис и восьмилетний Сэм. В комментарии к снимку она рассказала о том, что младший ребенок заразился вирусом Коксаки. По ее словам, болезнь мальчика протекает очень тяжело, у него высокая температура, а по коже всего тела распространилась сыпь. В этой ситуации медики рекомендуют лишь сбивать температуру и давать противоаллергические препараты. В остальном же нужно полагаться на время.

Также знаменитость беспокоится, что инфекция может атаковать и Сэма, поскольку мальчики неразлучны.

Айза Анохина с семьей живет на Бали, где достаточно просто заразиться инфекциями, средой обитания для которых являются тропические страны.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:02

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