Айза Анохина рассказала в Instagram о том, что ее младший сын заразился вирусом Коксаки

Айза Анохина разместила в сети Instagram фотографию, на которой запечатлены двое ее сыновей: двухлетний Элвис и восьмилетний Сэм. В комментарии к снимку она рассказала о том, что младший ребенок заразился вирусом Коксаки. По ее словам, болезнь мальчика протекает очень тяжело, у него высокая температура, а по коже всего тела распространилась сыпь. В этой ситуации медики рекомендуют лишь сбивать температуру и давать противоаллергические препараты. В остальном же нужно полагаться на время.Также знаменитость беспокоится, что инфекция может атаковать и Сэма, поскольку мальчики неразлучны.Айза Анохина с семьей живет на Бали, где достаточно просто заразиться инфекциями, средой обитания для которых являются тропические страны.