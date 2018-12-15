Джастин Бибер считает себя виновным в нервном срыве Селены Гомес





Несмотря на недавнюю женитьбу Джастина Бибера на Хейли Болдуин, певец продолжает беспокоиться о состоянии здоровья бывшей возлюбленной - Селены Гомес. По словам источника, близкого к окружению артиста, узнав о ее госпитализации по причине нервного срыва, он попытался до нее дозвониться, поскольку именно себя считает виновным в случившемся.Длительное время Джастин Бибер и Селена Гомес состояли в романтических отношениях, однако молодые люди то расходились, то снова мирились. В конце концов, певец осенью этого года сочетался браком с Хейли Болдуин, дочерью голливудской звезды Стивена Болдуина.Как рассказал источник, близкий к окружению знаменитой семьи, когда Джастин Бибер узнал, что у Селены Гомес недавно случился нервный срыв, и ее госпитализировали, то предпринял попытку позвонить ей. По мнению артиста, его брак с другой избранницей отрицательно сказался на душевном состоянии певицы.О состоянии здоровья Селены Гомес известно то, что некоторое время назад у нее диагностировали волчанку – неизлечимое заболевание. Она уже подверглась процедуре трансплантации почки. Серьезная болезнь спровоцировала появление проблем психологического характера: певицу стали преследовать панические атаки и депрессии.Примечательно, раннее что Джастин Бибер заявлял, что очень переживает за Селену Гомес, и обещал о ней заботиться. Узнав о том, что она в очередной раз попала в больницу, он не смог сдержать слез в присутствии супруги.