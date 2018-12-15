АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Ученые открыли нейроны, отвечающие за «длительную боль»

Группа ученых Гарвардского и Йельского университетов, а также из Института Солка открыли нейроны «длительной боли». Информация была получена в результате исследований на мышах.

Ученые открыли нейроны, отвечающие за «длительную боль»

Общеизвестно, что для всех живых существ на планете, в том числе и для человека, характерны два типа реагирования на возникшую боль. Первая реакция заключается в том, чтобы незамедлительно прекратить контакт с источником боли, а последующая – предпринять необходимые меры для минимизации проявления длительных болезненных ощущений. Это можно проиллюстрировать ситуацией, когда человек, поднеся руку к открытому огню, получает ожог. Тогда он моментально убирает конечность, а затем начинает дуть на травмированный участок, чтобы холодный воздух облегчил причиненные страдания.

Исследователи приняли за гипотезу тот факт, что за обе реакции в организме отвечают разные группы нейронов. Одни нервные клетки расположены близко к кожному покрову, они дают возможность существу сразу осознать угрозу и предпринять экстренные меры, чтобы от нее избавиться. Другие нервные клетки размещены в организме значительно глубже, они отвечают за поведение существа, направленное на восстановление после нанесенного вреда. Специалисты предположили, что все это можно объяснить функционированием нейронов с геном TAC1.

Они провели опыт на мышах, который подтвердил их гипотезу. Суть эксперимента заключалась в следующем. У грызунов заблокировали нейроны TAC1, но они адекватно реагировали на внезапную боль, например, резко убирали лапу после укола. Однако, если боль имела продолжительный характер, то эти мыши не проявляли никакой реакции, даже не пытались лизать место боли.

Ученые открыли нейроны, отвечающие за «длительную боль»

Важность данной работы заключается в том, что ее результаты могут быть использованы при разработке новых обезболивающих медикаментов. Нужно определять случаи, когда для облегчения страданий необходимо воздействовать не только на нейроны, которые находятся у поверхности кожи, а и на клетки, расположенные глубже в организме.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новенькие участницы проекта «Дом-2» устроили на
Юлия Савичева в новогоднюю ночь отказывается от
Модель Анастасию Квитко заподозрили в
Комету Виртанена можно будет увидеть в бинокль
Влад Топалов продемонстрировал в Instagram
Ученые открыли нейроны, отвечающие за «длительную
Джастин Бибер считает себя виновным в нервном
Ученые открыли новый фактор, влияющий на половую
Айза Анохина рассказала в Instagram о том, что ее
Корпорация Apple убрала рекламу из приложения
Звезда "Дома-2" Анастасия Кочервей удалила комки
Обычная лестница поможет выявить риск
Виктория Лопырева рассказала о своём методе
Infiniti продемонстрирует в Детройте концепт
Диетологи: Самый полезный и здоровый перекус
Назван ТОП-5 туристических развлечений на Новый
Стало известно, когда исчезнут кнопочные телефоны
Компания Honda показала возможности беспилотного
NASA показало спутниковые снимки аппарата InSight
Aviar Motors презентовала спорткар R67 в стиле
Российские самолеты МС-21 и Superjet получат
Кенсингтонский дворец поделился семейным кадром
Игорь Албин рассказал о том, как в
Илья Бачурин расстался со своей возлюбленной
Белокурая дочь Брэдли Купера и Ирины Шейк стала
Из-за болезни Полина Гагарина попросила помощи у
Группа Smash воссоединится по случаю юбилея Юрия
Салоны связи Tele2 оборудуют «умными» экранами
В Великобритании обнаружили письмо Санта-Клаусу
Вдову Иосифа Кобзона Нелли осудили за
Просмотреть все новости