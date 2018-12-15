Ученые открыли нейроны, отвечающие за «длительную боль»





Общеизвестно, что для всех живых существ на планете, в том числе и для человека, характерны два типа реагирования на возникшую боль. Первая реакция заключается в том, чтобы незамедлительно прекратить контакт с источником боли, а последующая – предпринять необходимые меры для минимизации проявления длительных болезненных ощущений. Это можно проиллюстрировать ситуацией, когда человек, поднеся руку к открытому огню, получает ожог. Тогда он моментально убирает конечность, а затем начинает дуть на травмированный участок, чтобы холодный воздух облегчил причиненные страдания.Исследователи приняли за гипотезу тот факт, что за обе реакции в организме отвечают разные группы нейронов. Одни нервные клетки расположены близко к кожному покрову, они дают возможность существу сразу осознать угрозу и предпринять экстренные меры, чтобы от нее избавиться. Другие нервные клетки размещены в организме значительно глубже, они отвечают за поведение существа, направленное на восстановление после нанесенного вреда. Специалисты предположили, что все это можно объяснить функционированием нейронов с геном TAC1.Они провели опыт на мышах, который подтвердил их гипотезу. Суть эксперимента заключалась в следующем. У грызунов заблокировали нейроны TAC1, но они адекватно реагировали на внезапную боль, например, резко убирали лапу после укола. Однако, если боль имела продолжительный характер, то эти мыши не проявляли никакой реакции, даже не пытались лизать место боли.Важность данной работы заключается в том, что ее результаты могут быть использованы при разработке новых обезболивающих медикаментов. Нужно определять случаи, когда для облегчения страданий необходимо воздействовать не только на нейроны, которые находятся у поверхности кожи, а и на клетки, расположенные глубже в организме.