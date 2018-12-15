Ученые открыли новый фактор, влияющий на половую принадлежность ребенка
Австралийские ученые открыли новый фактор, влияющий на формирование половой принадлежности ребенка. Как оказалось, в ДНК содержится усилитель активности генов, который определяет, в чьем теле родится будущий человек: мужчина или женщина. Сведения опубликованы в зарубежном издании Nature Communications.
Общеизвестно, что пол ребенка определяется набором хромосом, который эмбрион получает при зачатии. В случае XY-комбинации родится мальчик, а двух X-хромосом – девочка.
Одним их компонентов Y-хромосомы является критический ген под названием SRY, влияющий на еще один носитель наследственности SOX9, из-за чего у эмбриона начинают развиваться яички. Для нормального процесса развития яичек необходимо, чтобы содержание SOX9 был высоким. Если же SOX9 будет недостаточно активным или его уровень будет ниже нормы, то ребенок родится с аномалиями полового развития.
Ученые из Университета Мердока открыли три усилителя, которые в комплексе отвечают за высокое содержание SOX9 у эмбриона с комбинацией XY, в результате чего у мальчика яички сформируются без отклонений.
Примечательно, что в ходе исследования специалисты обнаружили XX экземпляры, у которых должны были появиться яичники и, следовательно, эмбрионы родились бы девочками. Однако у них выявили дополнительные копии усилителей активности SOX9, что привело к формированию тестикул. Кроме того, эксперты зафиксировали и противоположную ситуацию, когда у некоторых XY образцов, утративших усилители SOX9, формировались яичники, а не яички.
Генетики отметили высокую значимость данной работы, поскольку она показала, что важно исследовать не только гены, но и их усилители, так как информация об их природе может служить объяснением для многих расстройств.
Общеизвестно, что пол ребенка определяется набором хромосом, который эмбрион получает при зачатии. В случае XY-комбинации родится мальчик, а двух X-хромосом – девочка.
Одним их компонентов Y-хромосомы является критический ген под названием SRY, влияющий на еще один носитель наследственности SOX9, из-за чего у эмбриона начинают развиваться яички. Для нормального процесса развития яичек необходимо, чтобы содержание SOX9 был высоким. Если же SOX9 будет недостаточно активным или его уровень будет ниже нормы, то ребенок родится с аномалиями полового развития.
Ученые из Университета Мердока открыли три усилителя, которые в комплексе отвечают за высокое содержание SOX9 у эмбриона с комбинацией XY, в результате чего у мальчика яички сформируются без отклонений.
Примечательно, что в ходе исследования специалисты обнаружили XX экземпляры, у которых должны были появиться яичники и, следовательно, эмбрионы родились бы девочками. Однако у них выявили дополнительные копии усилителей активности SOX9, что привело к формированию тестикул. Кроме того, эксперты зафиксировали и противоположную ситуацию, когда у некоторых XY образцов, утративших усилители SOX9, формировались яичники, а не яички.
Генетики отметили высокую значимость данной работы, поскольку она показала, что важно исследовать не только гены, но и их усилители, так как информация об их природе может служить объяснением для многих расстройств.
Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:07