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Белокурая дочь Брэдли Купера и Ирины Шейк стала настоящим ангелом

Весной дочери звездных родителей Брэдли Купера и Ирины Шейк Лее исполнится два годика. Однако по мнению поклонников звездной пары, она уже способна разбивать сердца.

Белокурая дочь Брэдли Купера и Ирины Шейк стала настоящим ангелом

Папарацци застали малышку Лею на руках у своего звездного папы Брэдли Купера, когда они садились в автомобиль в Лос-Анджелесе.

Наследница знаменитых родителей отрастила белокурые волосы, а лазурного цвета глаза малышка точно унаследовала от звездных родителей. По фотоснимкам, опубликованным в сети, заметно, что Лея де Сьен Шейк Купер растет просто не по дням, а по часам.

Поклонникам Купера и Шейк остается только предполагать, кем же станет звездная наследница, когда встанет взрослой.

Напомним, что российская супермодель и актриса Ирина Шейк состоит в гражданском браке с американским актёром, режиссёром, продюсером и четырёхкратным номинантом на премию «Оскар» Брэдли Купером с 2015 года. А в марте 2017 года у пары родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 20:50

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