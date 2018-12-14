Белокурая дочь Брэдли Купера и Ирины Шейк стала настоящим ангелом

Папарацци застали малышку Лею на руках у своего звездного папы Брэдли Купера, когда они садились в автомобиль в Лос-Анджелесе.Наследница знаменитых родителей отрастила белокурые волосы, а лазурного цвета глаза малышка точно унаследовала от звездных родителей. По фотоснимкам, опубликованным в сети, заметно, что Лея де Сьен Шейк Купер растет просто не по дням, а по часам.Поклонникам Купера и Шейк остается только предполагать, кем же станет звездная наследница, когда встанет взрослой.Напомним, что российская супермодель и актриса Ирина Шейк состоит в гражданском браке с американским актёром, режиссёром, продюсером и четырёхкратным номинантом на премию «Оскар» Брэдли Купером с 2015 года. А в марте 2017 года у пары родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер.