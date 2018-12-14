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В Великобритании обнаружили письмо Санта-Клаусу 120-летней давности

Хозяин одного из магазинчиков в Великобритании обнаружил письмо, датированное 1989 годом, написанное пятилетней девочкой сказочному новогоднему персонажу Санта-Клаусу. Его дочь пыталась передать находку отца кому-нибудь из потомков малышки из прошлого, но, к сожалению, не смогла их найти.

В Великобритании обнаружили письмо Санта-Клаусу 120-летней давности

Автор письма, пятилетняя Марджори из английского города Истборн (графство Восточный Суссекс), обращается к Санта –Клаусу с просьбой принести ей к рождественским праздникам игрушечных утят и цыплят, красивые чулочки, ленту для волос и новый мячик для её домашнего питомца – котёнка Киттикинса.

Письмо из далёкого прошлого нашли в одной из книг, принесённых в благотворительный магазинчик. Так как его автора уже давно нет на свете, а потомков так и не смогли разыскать, давнюю находку могут увидеть все желающие в магазине игрушек британского города Кентербери.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:27

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