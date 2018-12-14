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Из-за болезни Полина Гагарина попросила помощи у фанатов

Российская артистка Полина Гагарина разместила пост с просьбой о помощи в сети Instagram. Певица попросила подписчиков подсказать различные способы поправить здоровье, пожаловавшись, что заболела, а работы предстоит очень много.

Из-за болезни Полина Гагарина попросила помощи у фанатов

Полина Гагарина выложила в социальную сеть фотографию, сделанную в самолете. Фотоснимок артистка подписала заявлением о заболевании простудой и просьбой к поклонникам, поделиться с ней рецептами, что бы «вылечиться за 5 минут». Так, как уже вечером Полину ожидает выступление, да и в ближайшее время у артистки не предвидится выходных.

На опубликованном снимке заметно болезненное состояние исполнительницы.

Из-за болезни Полина Гагарина попросила помощи у фанатов

За достаточно короткое время фотоснимок певицы Полины Гагариной оценили практически 40 тысяч фоловеров. В комментариях к снимку фанаты поддержали знаменитость пожелавши скорейшего выздоровления. Многие поклонники поделились личными способами лечениями, также было перечислено множество различных лекарственных средств. Но были и такие подписчики, что посоветовали артистке обратиться к врачу и прекратить «лечение по интернету».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 20:40

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