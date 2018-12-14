Из-за болезни Полина Гагарина попросила помощи у фанатов





Полина Гагарина выложила в социальную сеть фотографию, сделанную в самолете. Фотоснимок артистка подписала заявлением о заболевании простудой и просьбой к поклонникам, поделиться с ней рецептами, что бы «вылечиться за 5 минут». Так, как уже вечером Полину ожидает выступление, да и в ближайшее время у артистки не предвидится выходных.На опубликованном снимке заметно болезненное состояние исполнительницы.За достаточно короткое время фотоснимок певицы Полины Гагариной оценили практически 40 тысяч фоловеров. В комментариях к снимку фанаты поддержали знаменитость пожелавши скорейшего выздоровления. Многие поклонники поделились личными способами лечениями, также было перечислено множество различных лекарственных средств. Но были и такие подписчики, что посоветовали артистке обратиться к врачу и прекратить «лечение по интернету».